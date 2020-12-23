قلق في بريطانيا مع ظهور سلالة ثالثة من كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بريطانيا فرضت يوم الأربعاء قيودًا على السفر من جنوب إفريقيا بسبب انتشار من سلالة ثالثة جديدة من فيروس كورونا.

وتم فرض القيود، التي طُبقت فورًا، بعد اكتشاف حالتين من سلالة الجديدة في بريطانيا.

وقال هانكوك: "هذا النوع الجديد من الفيروس مقلق للغاية، لأنه أكثر قابلية للانتقال، وتبدو متحورة أكثر من تلك التي رصدت قبل أيام في المملكة المتحدة". في إشارة إلى سلالة الثانية من الفيروس تم اكتشافها في بريطانيا. ولوحظ أنها أكثر عدوى.

وقال وزير الصحة إن جميع الأفراد في المملكة المتحدة الذين كانوا في جنوب إفريقيا تم وضعهم في الحجر الصحي وكذلك الحال مع جميع من كان على اتصال وثيق بهم.

بالإضافة إلى قيود السفر، قال هانكوك إن الحكومة تطلب أيضًا من أي شخص كان على اتصال وثيق بشخص كان في جنوب إفريقيا في الأسبوعين الماضيين الالتزام بالحجر الصحي.

وفرضت أكثر من 50 دولة قيود سفر تجاه المملكة المتحدة، بما في ذلك فرنسا.

وتسبب حظر التنقل والشحن عبر المنافذ الأساسية إلى باقي أوروبا في حدوث فوضى، كما حدث في ميناء دوفر الرئيسي وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من نقص الغذاء في محلات السوبر ماركت في البلاد بسبب الشلل في عمليات التوريد.

وأعلن هانكوك يوم الأربعاء عن توسيع إجراءات الإغلاق الصارمة عبر أجزاء أخرى من جنوب إنكلترا لاحتواء انتشار المرض.