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ألمانيا

محارق الجثث في ولاية ألمانية لم تعد تتحمل المزيد من الجثث بسبب أعداد وفيات كورونا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
ممرض في وحدة العناية المركزة بمستشفى بيثيل في برلين، ألمانيا.
ممرض في وحدة العناية المركزة بمستشفى بيثيل في برلين، ألمانيا.   -   حقوق النشر  أ ب- د ب أ
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صرح متعهّدو دفن الموتى في ولاية ساكسونيا الألمانية، إن محارق الجثث لم تعد تتحمل معالجة المزيد من الجثث بسبب أعداد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الأربعاء، عن توبياس وينزل، رئيس اتحاد القائمين بالتعهدات الإقليمية قوله:" إننا قلقون بشكل خاص بشأن العطلة الرسمية لعيد الميلاد." وأضاف وينزل، إن فترات انتظار حرق الجثث تضاعفت من خمسة إلى عشرة أيام. وتابع لوكالة الأنباء الألمانية إنه: " لن ينقل الجثث خارج ألمانيا أو حتى عبر الحدود إلى جمهورية التشيك المجاورة."

الجدير بالذكر أن نسبة الوفيات في ولاية ساكسونيا الواقعة على الحدود مع بولندا و جمهورية التشيك تعتبر الأعلى في ألمانيا. منذ تفشي فيروس كورونا المستجد إذ توفي حوالي 2409 شخصا بسبب كوفيد-19 ويمثل ذلك، عُشر إجمالي الوفيات في ألمانيا.

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