بعد سماحها باستخدام لقاح سينوفارم الصيني ... دبي تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر/بايونتيك

بدأت دبي الأربعاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وقد تلقي رجل مسن وممرضة أولى جرعات اللقاح، بحسب ما أعلنت الحكومة بعد يوم من تسلمها أول شحنة من لقاح فايزر/بايونتيك.

مرحلة التطعيم الأولى: كبار السن والحالات المرضية المزمنة وخط الدفاع الأول

وكانت الحكومة الإماراتية قد أجازت استخدام اللقاح في الدولة الخليجية، بعد سماحها باستخدام اللقاح الصيني سينوفارم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الحكومية وام. وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر "دبي تباشر حملة التطعيم ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر" مشيرة إلى أن الحملة "تستهدف في مراحلها الأولى كبار السن والحالات المرضية المزمنة وأصحاب الهمم وخط الدفاع الأول والعاملين في المهن الحيوية".

وتلقى مواطن إماراتي كبير بالسن إضافة إلى ممرضة ومسعفة ورجل شرطة وسائق، أول جرعات اللقاح في دبي، التي أعلنت أنه سيكون "مجانيا" لكل المواطنين والسكان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء، إنه تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة لشركة "الإمارات للشحن الجوي"، ذراع الشحن التابعة لمجموعة "طيران الإمارات". وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات في بيان: "تشرفنا بنقل هذه اللقاحات مجاناً على إحدى رحلاتنا".

وكانت الإمارات وافقت في وقت سابق هذا الشهر على تسجيلها رسميا للقاح شركة "سينوفارم" الصينية، وبدأت حملة التلقيح في العاصمة أبو ظبي. وكان حاكم دبي رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد تلقى الشهر الماضي، جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد.

يجدر بالذكر أن الإمارات سجلت حتى الآن أكثر من 197 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 645 حالة وفاة.