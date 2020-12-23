سلالة كورونا الجديدة تصل إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها رصدت أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا وهولندا والدنمارك.

ولفتت الوزارة الأربعاء، إلى أنها اكتشفت ثلاثة إصابات بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من كورونا لأشخاص يخصعون للحجر الصحي في فنادق تديرها الحكومة بعد عودتهم من المملكة المتحدة، وذكرت أن هناك حالة رابعة يشتبه بإصابتها بالسلالة الجديدة إلا أنها لا تزال قيد التحقيق.

وشددت إسرائيل خلال هذا الأسبوع إجراءات السفر، وفرضت حزمة من الإجراءات المشددة تجبر السكان العائدين إلى البلاد اعتبارا من يوم الأحد بالخضوع للعزل الذاتي لمدة 10 إلى 14 يوما، هذا وأنهت الإعفاءات التي منحت سابقا للقادمين من بعض البلدان التي صنفت على أنها "خضراء".

وقررت إسرائيل تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة والدنمارك وجنوب إفريقيا بشكل كلي.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن البلاد تمضي قدما في حملة التلقيح ضد كوفيد_19 التي بدأتها هذا الأسبوع. واجتمع مجلس الوزراء لدراسة المزيد من القيود.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد يوم السبت أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا من "الأصلية" بنسبة 70%. إلا أنها وبحسب جونسون قد لا تكون أشد فتكا، مؤكدا أن اللقاحات تظل فعالة.