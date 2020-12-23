شاهد.. عائلة تقضي ليلة ميلاد ساحرة في متجر ألعاب شوارتز

قضت عائلة من مدينة نيويورك ليلة 21 ديسمبر/ كانون الأول، في متجر ألعاب شوارتز في وسط مانهاتن، والذي يطل على شجرة عيد الميلاد العملاقة في مركز روكفلر في مدينة نيويورك.

وتأتي هذه الإجازة نتيجة لتعاون بين متجر الألعاب الشهير وشركة آير بي أن بي، حيث أعلنت الأخيرة أنها ستقدم تبرعا لمستشفى سانت جود لبحوث الأطفال، وهو مركز شامل لمرضى السرطان والمخصص للأطفال.

وتم تصميم غرفة معيشة تضم مائدة طعام إضافة لمكان مخصص للنوم.

وتمكنت العائلة المكونة من أربعة أفراد التجول والتسوق في أرجاء المتجر المكون من طابقين، والذي تبلغ مساحته حوالي 1900 متر مربع.

كما تمتع أفراد العائلة بدرس خصوصي على البيانو الضخم والمشهور منذ فيلم "بيغ" لتوم هانكس عام 1988. إضافة لورشة عمل لصناعة الدببة وأخرى لتصميم سيارة تحكم عن بعد.

ووصف ديفيد نيجلي، كبير مسؤولي متجر شوارتز، التجربة بالرائعة وأضاف نيجلي: "هذا مكان رائع لمجرد الابتعاد عن كل شيء".

ويعتبر متجر شوارتز والتابع لمنظمة الأغذية والزراعة أقدم متجر ألعاب في الولايات المتحدة.