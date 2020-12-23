كلب ماكرون نجم لحملة دعائية ضد التخلّي عن الحيوانات

تحوّل "نيمو"، كلب إيمانويل وبريجيت ماكرون، إلى نجم شريط فيديو نشر مساء الثلاثاء على شبكات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي إزاء ظاهرة التخلّي عن الحيوانات والتشجيع على اقتنائها.

يتمّ التخلّي عن 100 ألف حيوان كلّ سنة

وينبح "نيمو" في هذا الشريط المصوّر ليخبر، بواسطة جمل تظهر في أسفل الشاشة، قصّته ككلب تمّ التخلّي عنه قبل نقله إلى ملجأ في ضاحية باريس ثمّ التعرّف على أصحابه الجدد في 2017. وجاء في هذا الشريط الذي نشر على حسابات إيمانويل ماكرون في "إنستغرام" و"سنابتشات" و"تيك توك" و"فيسبوك": "كما كانت حالي، يتمّ التخلّي عن 100 ألف حيوان كلّ سنة" في فرنسا.

ويشير النصّ إلى "برنامج عمل من المزمع اعتماده" للتشجيع على اقتناء الحيوانات الذي خصّص له 20 مليون يورو في سياق خطّة الإنعاش. كما أن "سوء المعاملة سيخضع لعقوبات أكثر شدّة".

وجاء في ختام الفيديو أن "حيوانكم جزء من العائلة وهو يتّكل عليكم".

ومن المرتقب أن يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون للتصدّي لسوء معاملة الحيوانات. وغالبا ما يظهر "نيمو"، وهو كلب هجين من سلالتي لابرادور وريتريفر غريفن إلى جانب إيمانويل ماكرون، خصوصا خلال زيارات الزعماء الأجانب.