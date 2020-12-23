شاهد: مقدسيون يستعدون لعيد الميلاد عند بوابة الخليل

تظهر لقطات الفيديو، مشاهدا لمقدسين يختارون أشجار عيد الميلاد عند بوابة الخليل في القدس المحتلة، كما يظهر سانتا كلاوس وهو يمتطي جملًا بجوار سور البلدة القديمة في القدس.

على غير العادة، استقبلت المدينة أعدادا قليلة من السياح والحجاج نتيجة تفشي فيروس كورونا بأعداد متزايدة، فيما يعاني التجار والعاملين في قطاع السياحة من أزمة مالية قاسية. ويقول ندير سمارة، مقدسي: "بعد ساعة واحدة، وانتهاء اختيار أشجار عيد الميلاد، لن ترى شخصا واحدا. لا نشعر بهذا العيد. أتمنى أن يكون العام المقبل أفضل وأن نتخلص من فيروس كورونا، ندعو الله من الأرض المقدسة."

تم إغلاق معظم المتاجر والمحلات في البلدة القديمة، وما تزال كنيسة القيامة مغلقة أمام المصلين.

ويقول ينادا بولند، وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية: "أعتقد أن المسيح يمنحنا الأمل، وفي هذا الوقت من العام، وخاصة مع كل ما يحدث على الأرض، الأمل لا يقدر بثمن، ولن يتزعزع."