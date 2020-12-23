الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة اضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 المطور من فايزر-بايونتيك، ستسلم بحلول تموز/يوليو وفق ما ذكر البنتاغون الاربعاء. وبذلك يصل عدد الجرعات التي اشترتها الولايات المتحدة الى 400 مليون - نصفها من فايزر والنصف الآخر من موديرنا - ما يسمح بتلقيح 200 مليون شخص، لان اللقاح يعطى في جرعتين بفارق شهر.

واعلنت وزارة الدفاع في بيان "بموجب الاتفاق ستسلم فايزر 70 مليون جرعة على الاقل بحلول 30 حزيران/يونيو 2021 والباقي في 31 تموز/يوليو على ابعد تقدير". ويعطي الاتفاق الحكومة الامريكية خيار شراء 400 مليون جرعة اضافية من لقاح فايزر في حين اتهمت ادارة دونالد ترامب بتفويت فرصة تأمين كميات كبيرة من اللقاح.

وتأمل الولايات المتحدة بتلقيح 20 مليون شخص الشهر الحالي مع اولوية للطواقم الطبية والمقيمين في دور رعاية المسنين. والاحد، ارتأت لجنة خبراء ان الاشخاص الذين تتجاوز اعمارهم 75 عاما والموظفين الضروريين كالأساتذة والعاملين في المتاجر الكبرى والعناصر الامنيين هم من الفئات المقبلة الواجب تلقيحها، اي 30 مليون شخص.

واعلن وزير الصحة اليكس عازار في بيان "بفضل شراء الحكومة الفدرالية لجرعات اضافية سيدرك الامريكيون ان لدينا كميات كافية لتلقيح كل الراغبين بحلول حزيران/يونيو 2021".