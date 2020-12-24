انفجار في أنبوب لنقل الغاز في سيناء

وقع انفجار الخميس في خط لنقل الغاز شمالي سيناء في شرق مصر، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس. وقال المصدر إنّ "انفجارا وقع مساء (الخميس) في أنبوب الغاز الرئيسي الذي يغذّي مدينة العريش في منطقة سبيكة غربي" المدينة الرئيسة في شمال سيناء. وقال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في بيان إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات ولن يكون له تأثير على إمدادات الغاز بالمدينة.

ولا تزال أسباب الانفجار غير محددة. وقال شهود لفرانس برس إن الدخان المنبعث من الحريق شوهد على بعد 30 كيلومترا من العريش. وتقوم القوات الأمنية بعمليات بحث حول محيط الانفجار وفتِح تحقيق، بحسب بيان المحافظ.

وكانت جماعة محلية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية الناشط في سيناء، تبنت في شباط/فبراير هجوماً على أنبوب غاز يقع على بعد 80 كيلومتراً شرق العريش.