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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: لحظة إطلاق شرطي أمريكي النار على رجل أسود في ولاية أوهايو

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بقلم:  يورونيوز
كاميرا الشرطة تلتقط فيديو إطلاق نار على رجل أسود غير مسلح في أوهايو
كاميرا الشرطة تلتقط فيديو إطلاق نار على رجل أسود غير مسلح في أوهايو   -   حقوق النشر  AFP
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نشرت مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية مقطعا مصورا تم التقاطه من خلال الكاميرا المثبتة على زي عنصر الشرطة الذي أطلق النار على رجل أسود يبلغ من العمر 47 عامًا وأرداه قتيلا، صباح الثلاثاء.

في اللقطات المصورة، شوهد الضابط آدم كوي، البالغ من العمر 19 عامًا وهو يقترب من أندريه هيل، في مرآب مفتوح قبل أن يقوم بإشهار سلاحة ومن ثم يطلق النار عليه.

لم يقم كوي بتشغيل الكاميرة المثبتة على جسده إلا بعد انتهاء عملية إطلاق النار، إلا أن هناك تقنية مرتبطة بالكاميرا وتسجل ما حصل في آخر 60 ثانية، حتى لو لم يتم تشغيلها.

إلا أن هذه الصور تسجل من دون صوت مما يجعل عملية الوصول إلى الحديث الذي دار بين الرجلين قبل أن يطلق كوي الرصاص باتجاه هيل، بغاية الصعوبة.

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