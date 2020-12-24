من الدول التي فرضت قيودا على السفر من بريطانيا؟

علقت أكثر من 40 دولة السفر من بريطانيا أو فرضت قيودا على القادمين منها بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يعتقد أنها تتفشى بشكل أسرع.

وأغلقت استكلندا حدودها مع باقي أراضي المملكة المتحدة قبيل الإعلان عن السلالة الجديدة.

في ما يلي آخر تطورات الوضع حتى الآن:

سيُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين بالدخول إلى فرنسا من بريطانيا اعتبارا من الأربعاء طالما أن بحوزتهم اختبار كوفيد بنتيجة سلبية، ما يسمح لسائقي الشاحنات العالقين منذ يومين جرّاء الحظر بالعودة.

ولا يزال يُمنع على جميع البريطانيين باستثناء سائقي الشاحنات والحافلات والقطارات والمقيمين في الاتحاد الأوروبي عبور المانش.

حظرت ألمانيا دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، حيث ظهرت السلالة الجديدة أيضا، حتى السادس من كانون الثاني/يناير. وعلى أي شخص يصل إلى البلاد إلى أن يقدّم فحص كوفيد نتيجته سلبية.

تم حظر جميع الرحلات القادمة من بريطانيا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، وعلى "الناس بغض النظر عن جنسياتهم ألا يسافروا من بريطانيا سواء جوا أو بحرا".

وعلى أي شخص وصل منذ 8 كانون الأول/ديسمبر أن يعزل نفسه عبر "البقاء في غرفته" لمدة 14 يوما.

تم رفع حظر السفر من المملكة المتحدة، لكن على جميع الركاب بمن فيهم مواطنو الاتحاد الأوروبي أن يجروا فحص "بي سي آر" وتكون نتيجته سلبية قبيل الرحلة.

كما أن عليهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام.

وتم كشف حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة في البلاد.

علّقت إسبانيا والبرتغال الرحلات الجوية إذ لم تسمح مدريد إلا لمواطنيها أو المقيمين لديها بالدخول من بريطانيا حتى 5 كانون الثاني/يناير.

حظرت بولندا التي يقيم عدد كبير من مواطنيها في بريطانيا، جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة.

حظرت إيطاليا الرحلات القادمة من بريطانيا حتى 6 كانون الثاني/يناير وحظرت دخول الأشخاص الذين زاروها خلال الأيام الـ14 الأخيرة.

واكتُشفت إصابة شخص عاد مؤخرا من المملكة المتحدة بالسلالة الجديدة.

علّقت روسيا كل الرحلات الجوية لمدة أسبوع مع بريطانيا.

علّقت فنلندا والنمسا الرحلات الجوية لأسبوعين وسويسرا حتى إشعار آخر، وسيكون على المسافرين الذين وصلوا من بريطانيا أو جنوب إفريقيا عزل أنفسهم.

وعلقت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، إضافة إلى المجر ولوكسمبورغ، جميع رحلات الركاب من المملكة المتحدة.

كما علّقت دول البلقان كرواتيا ومقدونيا وألبانيا إلى جانب بلغاريا الرحلات حتى 31 كانون الثاني/يناير.

وحظرت رومانيا جميع الرحلات من وإلى المملكة المتحدة لمدة أسبوعين كما قامت الجمهورية التشيكية بالأمر نفسه.

وعلّقت النرويج والسويد والدنمارك الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة 48 ساعة.

كما أغلقت السويد حدودها مع الدنمارك، حيث تم اكتشاف تسعة إصابات بالسلالة الجديدة.

وعلّقت بلجيكا الرحلات الجوية وخدمات قطارات "يوروستار" مع بريطانيا.

علقت الهند جميع الرحلات الجوية من بريطانيا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، بينما سيكون على أي شخص يصل عبر الترانزيت من بريطانيا الخضوع لفحص كوفيد.

حظرت هونغ كونغ جميع الرحلات من بريطانيا ومددت الحجر الصحي على الركاب الواصلين منها في الأسبوعين الأخيرين.

علقت كندا جميع الرحلات من بريطانيا بدءا من مساء الأحد لمدة 72 ساعة، بينما سيخضع الأشخاص الذين قدموا أساسا من بريطانيا إلى متابعة.

أعلنت تركيا تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا والدنمارك وهولندا وجنوب إفريقيا.

أعلنت السعودية وعمان أنهما ستغلقان الحدود بالكامل لمدة أسبوع على الأقل.

بدورها، ذكرت إسرائيل أنها ستحظر دخول الأجانب القادمين من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، بينما ستحظر الأردن الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة لأسبوعين. واتّخذت إيران القرار نفسه.

وأما الكويت، فأضافت بريطانيا إلى قائمتها للدول "عالية المخاطر" وحظرت دخول القادمين منها.

حظرت المغرب والجزائر وتونس الرحلات القادمة من بريطانيا بينما قررت الجزائر التوقف عن إعادة رعاياها.

كما حظرت موريشيوس، المستعمرة البريطانية السابقة، السفر من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

لن يسمح لأي شخص زار بريطانيا أو جنوب إفريقيا في الأيام الثلاثين الأخيرة بدخول السلفادور. وينطبق الأمر نفسه على بنما وباراغواي.

وذهبت البيرو أبعد من ذلك، فحظرت جميع الرحلات الجوية القادمة من أوروبا وأي أجنبي زار بريطانيا في الأسبوعين الماضيين.

كما حظرت تشيلي والأرجنتين الرحلات الجوية من المملكة المتحدة ومنعت تشيلي دخول أي شخص زار بريطانيا في الأسبوعين الماضيين باستثناء المقيمين لديها.