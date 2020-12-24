المغرب يفرض حظر التجول لثلاثة أسابيع للحد من انتشار وباء كوفيدـ19

فرضت السلطات المغربية حظرا للتجول الليلي مرة أخرى في كامل البلاد، لمدة تستمر ثلاثة أسابيع، وذلك في محاولة للحد من انتشار وباء كوفيدـ19.

وأقرت السلطات الحظر من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، مع منع التجمعات وإقفال المتاجر والمطاعم المقاهي في الثامنة مساء، في حين قررت إقفال المطاعم تماما في القطبين الاقتصاديين الدار البيضاء وطنجة، وكذلك في مراكش وأغادير العاصمتين السياحيتين للمملكة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت قبل ذلك اقتناء 65 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني، استعدادا لحملة تلقيح تستهدف حوالي 25 مليون شخص ضد وباء كوفيد-19، مشيرة إلى أن التحضيرات لبدء الحملة بلغت مراحل متقدمة.

وستكون حملة التلقيح مجانية، والفئة المستهدفة تبلغ حوالي 25 مليون شخص، على أن تعطى الأولوية للذين يواجهون الوباء في الخطوط الأمامية من العاملين في قطاع الصحة والسلطات العامة وقوات الأمن والمدرسين، وأيضاً المسنين والأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية، لتوسع لاحقا إلى باقي المواطنين.

وكانت وطأة الوباء في المغرب اشتدت خلال الأشهر الأخيرة، بمعدل إصابات يومي تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة، في ظل تراجع عدد الاختبارات اليومية للكشف عن الفيروس. وفاق مجموع المصابين 425 ألفا، توفي منهم أكثر من 7 آلاف وتماثل أكثر من 388 الفا للشفاء، بحسب آخر حصيلة رسمية.