سلالة رابعة لكورونا تظهر في دولة إفريقية

أعلن كبير مسؤولي الصحة العامة في إفريقيا، أن سلالة رابعة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في نيجيريا.

وقال جون نكينجاسونج، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في حديث للصحفيين الخميس، إنها سلالة تختلف عن تلك التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا"، مضيفا "لكن نحتاج إلى المزيد من الوقت ولإجراء المزيد من التحقيقات للتأكد".

واضاف أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا والمركز الإفريقي للتميز في علم الجينوم الأمراض المعدية سيقومون بتحليل المزيد من العينات للتحقق منها.

ولفت نكينجاسونج إلى أن السلالة الثالثة التي ظهرت في جنوب إفريقيا هي الان السائدة من فيروس كورونا، وأن عدد المصابين المؤكد في البلاد اقترب من مليون إصابة.

وقال إنها تنتشر بسرعة قياسية وأن العدوى ارتفعت في جميع أنحاء القارة الإفريقية بنسبة 10.9 بالمئة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

واردف أن السلطات الصحية تعتقد أن هذه السلالة "الجنوب إفريقية"، "لن يكون لها تأثير" على عمليات التطعيم ضد كوفيد_19 في إفريقيا.

وفي الأيام الأخيرة الماضية، ذكرت العديد من الدول عن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.

من بينها بريطانيا، التي أعلنت عن ظهور سلالة شديدة العدوى، أجبرتها على اتخاذ تدابير وقائية مشددة. وعلقت دول في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى خرجت عن السيطرة.