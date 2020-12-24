شاهد: إحدى أعمق شبكات مترو أنفاق في العالم تخصصها كوريا الشمالية كمأوى تحسبا لحرب نووية

في عرض غير مألوف جرى تصوير نظام مترو العاصمة بيونغ يانغ، وهو أحد أعمق شبكة مترو أنفاق في العالم، تخصصها كوريا الشمالية كمأوى للسكان، في حال نشوب حرب نووية.

ويتكون مترو الأنفاق من خطين وست عشرة محطة، مثل محطة تونجيل وجونسونغ، تحمل أسماء النصر والمجد والاتحاد، وجهزت الأنفاق أيضا بمصاعد آلية.

وقد تم تزويق بعض المحطات بزخارف وأعمدة رخامية وفسيفساء، جسمت صور كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، إلى جانب مشاهد تجسم التطور، وتلك مكونات تمثل دعائم للمسالك السياحية في العاصمة.