شاهد: انفجار ضخم في مصنع للأدوية في مدينة تاويوان بتايوان

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخر إثر انفجار في مصنع للأدوية في مدينة تاويوان بتايوان.

وتسبب الانفجار الذي وقع يوم الأحد في اندلاع حريق في مصنع تابع لشركة (SCI Pharmtech) لم يتم إخماده بالكامل حتى يوم الثلاثاء.

كما شوهد دخان كثيف يتصاعد في الهواء لعدة أيام بعد الانفجار.

وأشار محققون إلى أن تسرب مواد كيميائية في المجاري القريبة تسبب في استمرار الحريق على الرغم من التدخل الفوري لرجال الإطفاء.

ووجد رجال إطفاء المدينة الذين تدخلوا لإطفاء الحريق شخصين مصابين. بينهما عامل أجنبي مهاجر من الفلبين يبلغ من العمر 30 عامًا، وجدوه في ظروف حرجة بحروق من الدرجة الثالثة في( 80٪ إلى 90٪) من جسده، وتوفي يوم الاثنين في مستشفى تشانغ جونج في مدينة تاويوان.

أما الرجل الآخر فهو في الأربعين من العمر وأصيبَ بحروق في إحدى يديه.

ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.