فيديو.. مسعفون ينقذون فيلا رضيعا بعد أن صدمته دراجة نارية في تايلاند

صدمت دراجة نارية فيل رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا بينما كان يعبر الطريق خلف والدته وبقية القطيع في منطقة ريفية في مقاطعة تشانثابوري الشرقية، في تايلاند.

وسارع المسعفون على الفور إلى مكان الحادث لمساعدة الفيل المصاب الذي سقط على الأرض من شدة الألم، وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية له.

هذا وتمكنوا من إنعاش الفيل بعد إجراء إنعاش قلبى رئوى لمدة 15 دقيقة.

وبعد أن استعاد الفيل نشاطه ونجح في الوقوف مجددا على قدميه، نُقل إلى شاحنة للاستحمام قبل أن يُسمح له بالانضمام إلى والدته التي كانت تنتظره في مكان قريب، ومن ثم عاد برفقتها إلى الغابة.

قالت فيروث هاتكيو، من أعضاء فريق الإنقاذ "قد تكون هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي تتم فيها عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة لفيل في تايلاند، أنا سعيدة لأنها نجت من الإصابة".

هذا وقام المسعفون بتقديم الإجراءات الطبية اللازمة لأنان تشيرسونجنرن، سائق الدراجة البالغ من العمر 53 عاما، بعد أن أصيب جراء الحادث وتم نقله في ما بعد إلى المستشفى وهو يتعافى في الوقت الحالي من إصابته.