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شاهد: أسود ودببة في حديقة برلين تشارك في الاحتفال بأعياد نهاية رأس السنة

استمتعت الحيوانات في حديقة برلين من أسود ودببة بأجواء احتفالية مرحة، حيث قدم لها العاملون أطعمة لذيذة مثل من أكياس خضر، ولحوم تدلت من أشجار عيد الميلاد، التي عادة ما تتدلى منها نماذج للزينة.

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