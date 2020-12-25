فيديو.. علماء فضاء يابانيون يكشفون عن عينات لكويكب يبعد 300 مليون كيلومتر عن الأرض

كشف علماء فضاء يابانيون عن أولى العينات الصخرية التي تم جمعها من كويكب يبعد عن كوكب الأرض بـ 300 مليون كيلومتر.

وقال العلماء يوم الخميس إن العينات التي تم استرجاعها من مركبة الفضاء "هايابوسا 2" تشبه إلى حد كبير الفحم في الشكل واللون ويبلغ طولها قرابة 1 سنتيمتر، ووصفوها بأنها صلبة ولم تنكسر خلال حملها أو وضعها في صندوق آخر.

كما كشف العلماء أيضا عن حبيبات رملية سوداء صغيرة تم جمعها في موقع آخر لنفس الكويكب، ومن أجل هذه العينة ذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في طوكيو، أن المركبة قامت باطلاق مادة متفجرة قبل ملامستها لسطح الكويكب من أجل الحصول على العينات الرملية.

وكانت المركبة التي حطت على الكويكب الذي يحمل اسم "رايوغو" قد عادت إلى الأرض محملة بعينتين منفصلتين وحطت في منطقة نائية بأستراليا في شهر أبريل من العام الماضي غير أن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية استرجعتها بداية الشهر الحالي.

وذكر عالم مواد الفضاء أوزي توموهيرو أن الاختلافات في الحجم تشير إلى صلابة مختلفة من الأساس الصخري على الكويكب وقال "أحد الاحتمالات هو أن مكان الهبوط الثاني كان عبارة عن صخرة صلبة وانكسرت الجسيمات الأكبر".

صورة ملتقطة لكويكب رايوغو AP/AP

وتواصل الوكالة عمليات الفحص الأولي لعينات الكويكب قبل إجراء دراسات كاملة العام المقبل. و يأمل العلماء في أن توفر هذه العينات نظرة ثاقبة لأصل النظام الشمسي والحياة على الأرض.

وبعد إجراء دراسات في اليابان، سيتم مشاركة بعض العينات مع وكالة ناسا ووكالات فضائية دولية أخرى لإجراء المزيد من الأبحاث.

وأعادت الوكالة المركبة الفضائية "هايابوسا2" إلى الفضاء مجددا في رحلة استكشافية ستستغرق 11 عاما متجهة نحو كويكب صغير وبعيد جدا اطلق عليه اسم "1998 كي واي 26".