شاهد: توزيع اللقاحات المضادة لكوفيدـ19 في إيطاليا تزامنا مع إطلاق عملية "إيوس" الدفاعية

شرع في إيطاليا بتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيدـ19، تزامنا مع إطلاق عملية "إيوس" الدفاعية، وقد رافقت قوات الدرك الإيطالية عمليات تسليم اللقاحات التي صنعتها مخابر شركة "فايزر".

وقد وفرت السلطات الإيطالية 11 طائرة و73 مروحية وأكثر من 360 عربة لتوزيع اللقاح، في عشرين منطقة من البلاد. وسجلت في إيطاليا 70900 حالة إصابة بفيروس كورونا، في وقت أصيب أكثر من 79,313,380 شخصا في العالم بالفيروس، بينهم أكثر من 25 مليون في أوروبا، أكثر مناطق العالم تضرراً من الوباء.