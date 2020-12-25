شاهد: كيف تأقلم سكان أقصى الشرق الروسي مع تدني درجات الحرارة التي انخفضت إلى 50 تحت الصفر

بعد أن ضربت درجات الحرارة المتدنية أجزاء كثيرة في أقصى الشرق الروسي، يكافح السكان المحليون للتعامل مع ظروف الشتاء القاسية.

ووصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، مما أدى إلى زيادة الضغط على محطات الطاقة الحرارية.

واضطر بعض الذين تركوا سياراتهم خلال الليل في الأجواء الباردة في منطقة ماجادان إلى استدعاء الميكانيكيين في يوم عيد الميلاد لمساعدتهم على تدفئة المحركات وإعادة تشغيل سياراتهم. ونصح فريق الإنقاذ السكان المحليين إلى تجنب السفر خارج مدنهم.