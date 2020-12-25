شاهد: الحمم تتدفق من فوهة بركان كيلويا في هاواي لأول مرة من عامين

استمرت الحمم في التدفق من فوهة بركان كيلويا في هاواي، الذي بدأ في الثوران لأول مرة منذ عامين، دون أن تشكل الصخور المنصهرة أي تهديد للناس.

وكان الهدوء المسجل منذ سنتين أعقب فترة ثوران متواصل، امتد من سنة 1983 إلى غاية سنة 2018، وهي السنة التي دمر خلالها 700 منزل تقريبا، بسبب الحمم البركانية التي أتت على أحد الأحياء السكنية.

وقال مرصد بركان هاواي إن بحيرة من الحمم البركانية تشكلت على مستوى الفوهة، وقد تعاظمت بعمق 143 مترا تقريبا. ومنذ يوم الإثنين، أطلق البركان حوالي 33 ألف طن من ثاني أوكسيد الكبريت يوميا.

وقد حث مسؤولو وزارة الصحة الناس في الولاية الأمريكية لتوخي الحذر، من مخاطر الغاز البركاني الذي يتحول إلى دخان أو ضباب، عندما يختلط مع الغبار وأشعة الشمس، وهو ما تسبب في تدمير المحاصيل الزراعية في مناطق قريبة من البركان خلال حالات ثوران سابقة، كما تسبب في تعقيد حالات صحية للكثيرين الذين أصيبوا بالربو. ويعد بركان كيلويا من أنشط البراكين في العالم.