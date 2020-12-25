نتنياهو يدعو العاهل المغربي لزيارة إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مع الملك المغربي محمد السادس، وجه خلاله نتنياهو الدعوة للعاهل المغربي لزيارة اسرائيل، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي الجمعة.

وتأتي الأنباء عن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين، بعد ثلاثة أيام على توقيع وفد اسرائيلي اتفاق تطبيع مع المغرب برعاية أميركية في الرباط.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو أن "الزعيمين تبادلا التهاني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب"، وورد في البيان أيضا أنه تم "تحديد الآليات لتطبيق الاتفاقات".

والمغرب هو البلد العربي الثالث هذا العام الذي يوقع اتفاق تطبيع مع الدولة العبرية. ووفق البيان فإنه خلال المحادثة "الودية والدافئة" دعا نتنياهو الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل، مضيفا أن "إسرائيل بأكملها متحمسة لإقامة سلام بين البلدين".

ووقعت إسرائيل والمغرب الثلاثاء أربع اتفاقيات ثنائية، ركزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وربط الأنظمة المالية وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات.

ومن المقرر أن تتبادل إسرائيل والمغرب فتح مكاتب تمثيل دبلوماسية. وأغلقت المغرب مكتب ارتباط لها في تل أبيب عام 2000، مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.