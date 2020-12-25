شاهد: انفجار يهز مدينة ناشفيل الأمريكية صبيحة عيد الميلاد والشرطة تقول إنه "عمل متعمد"

هز انفجار صباح الجمعة وسط مدينة ناشفيل الأمريكية، فيما قالت شرطة ناشفيل إنه قد يكون عملا متعمدا.

وقال المتحدث باسم الشرطة دون آرون إن الانفجار الذي وقع في السادسة والنصف صباحا، وأدى إلى تحطم الزجاج وألحق أضرارا بالمباني، يعتقد أنه "عمل متعمد".

وأضاف المتحدث أن ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، نافيا أن يكونوا في حالة حرجة.

وعبرت الشرطة عن اعتقادها في وقت سابق أن انفجار سيارة ربما يكون وراء الحادث.

فيما قال المتحدث باسم مكتب الكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات في ناشفيل مايكل نايت " الآن مايهم هو سلامة العامة، والتأكد من سلامة الجميع وعدم استمرار انتشار الحريق".

وتواجدت الشرطة وطاقم الإطفاء في الموقع ، وكذلك محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات عقب الانفجار المدوي الذي هز المباني في مناطق مجاورة.

صورة لأحد المحلات المتضررة جراء الإنفجار Mark Humphrey/ap

وشوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد في وقت مبكر من يوم الجمعة من المنطقة المليئة بالحانات والمطاعم ومحلات التجزئة وسط المدينة المعروفة بأنها قلب المشهد السياحي في ناشفيل.

وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات توثق اللحظات التي أعقبت الانفجار، وتظهر اللقطات المصورة النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة.

فيما نشر آخرون فيديوهات من داخل منازلهم التي تحطمت نوافذها وتضررت الأسقف والأجهزة المنزلية جراء الانفجار المدوي، كما سمع صرخات أشخاص يطلبون النجدة وصفارات إنذار بالمباني.