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أستراليا

شاهد: كيف احتفل الاستراليون بعيد الميلاد في شواطئ سيدني في ظل كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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سكان سيدني الأسترالية يقضون عيد ميلاد صيفي على الشاطئ
سكان سيدني الأسترالية يقضون عيد ميلاد صيفي على الشاطئ   -   حقوق النشر  AP Photo/Mark Baker
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احتفلت العائلات الاسترالية، الجمعة، بعيد الميلاد بشواطئ مانلي في العاصمة سيدني في أجواء مغايرة عما اعتادوا عليه سابقا، بسبب جائحة كورونا.

ورغم فرض فيروس كورونا لقيود على النشاطات الجماعية وتوقف احتفالات غير أن العائلات حاولت أن تصنع جوا احتفاليا يتماشى والوضع الصحي الراهن.

وسجلت السلطات 108 إصابة بفيروس كوفيد-19 في أوساط مرتادي الشواطئ المحتفلين.

وتمكنت عائلات في مناطق أخرى من سيدني من الالتقاء وإقامة قداس الكنيسة ولكن مع بعض القيود وعدد محدد للأشخاص المجتمعين في موقع واحد وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام أقنعة الوجه.

Mark Baker/ap
عائلة استرالية تلتقط صورة تذكارية أثناء احتفالها بعيد الميلاد في الشاطئMark Baker/ap

المصادر الإضافية • أ ب