ترامب يقول إنه يعمل "بلا كلل" من أجل الأمريكيين ويذهب للعب الغولف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل "بلا كلل" من أجل الأمريكيين، ثم ذهب للعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وبعد سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل التي أثارت الفوضى في واشنطن خلال هذا الأسبوع، توجه ترامب إلى منتجعه يوم الأربعاء حيث سيمضي آخر عيد كرئيس للبلاد بمزاج سيء وبرغبة بالانتقام، بعدما تخلى عنه الكثير من الحلفاء وأنهكته نظريات المؤامرة مع خوضه مواجهة مباشرة مع الكونغرس في نهاية ولايته.

وكان الرئيس ترامب قد قضى أسبوعًا حافلًا قبل عيد الميلاد بين مشروع قانون الإغاثة الخاص بمرض كوفيد_19 والعفو عن مجرمي الحرب وحلفائه، وتهديد إيران، إلى التجاذبات حول موازنة دفاع الولايات المتحدة التي وضع عليها فيتو قبيل انطلاقه إلى العطلة.

وقال البيت الأبيض أثناء إصداره الجدول اليومي لترامب: "مع اقتراب موسم الأعياد، سيواصل الرئيس ترامب العمل بلا كلل من أجل الشعب الأمريكي. ويتضمن جدوله العديد من الاجتماعات والمكالمات".

وعلى الرغم من قول الرئيس المنتهية ولايته خلال حملته الانتخابية في العام 2016 إنه نادرا ما سيغادر البيت الأبيض، أمضى ترامب ما يقرب من عام في ملعب الجولف.

وتوجه يوم الخميس للعب ويعد هذا اليوم الـ 317 الذي يذهب فيه ترامب إلى نادي الغولف وهو يتولي مهام الرئاسة.

وقبل صعوده على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، سار رجل الاستعراض الذي حبس أنفاس وسائل الإعلام وحزبه الجمهوري والبلاد بأسرها على مدى سنوات، لإحدى آخر المرات، في حدائق البيت الأبيض متجها إلى نادي مارالاغو خاصّته.