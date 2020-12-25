تركيا تقرر طلب نتيجة اختبار كوفيدـ19 السلبية من المسافرين الوافدين إليها

قررت تركيا اتخاذ إجراءات وقائية في علاقتها مع الرحلات الدولية، وذلك بطلب نتيجة اختبار كوفيدـ19 السلبية من المسافرين الوافدين إليها، اعتبارا من يوم الإثنين وإلى غاية شهر آذار/مارس المقبل.

وقد غرد وزير الصحة التركي فخر الدين كوكا على صفحته في موقع تويتر قائلا، إن المسافرين سيحتاجون مستقبلا إلى تقديم نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي. سي. آر.)، بعد الخضوع إليه خلال 72 ساعة، وذلك كلما أرادو أن يستقلوا رحلة جوية دولية باتجاه تركيا.

وسوف يطبق القرار الجديد على جميع الوافدين إلى تركيا عن طريق البر والبحر ابتداء من يوم الأربعاء. وفي حال عدم تقديم المسافرين للنتيجة السلبية للاختبار، فإنهم سيعزلون في الأماكن التي قصدوها.

وسيتعين على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة والدنمارك وجنوب إفريقيا، خلال الأيام العشرة الماضية، الاستظهار بنتيجة اختبار سلبية، والمضي في حجر صحي إلزامي مدة 7 أيام على الأقل، إلى غاية إجراء اختبار ثان.

وتسجل في تركيا نسب عدوى هي من بين الأسوإ في العالم، بمعدل أسبوعي يفوق 20 ألف إصابة يوميا، في حين بلغ عدد الوفيات 19 الف و371 حالة وفاة، بحسب إحصائيات رسمية.