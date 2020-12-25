شاهد: روسيا تعين قطا في منصب نائب وزيرة البيئة

ذكرت شركة روسية لفرز النفايات، أن أحد موظفيها نجح في إنقاذ هرة كانت مقيدة داخل كيس بلاستيكي وألقيت داخل مكب النفايات في 21 ديسمبر/كانون الأول.

ونشرت شركة "غوركومهوز 73 " لقطات مصورة لعملية الإنقاذ، ويظهر الموظف من خلالها وهو يمسك حقيبة تم فرزها من الحاوية ويقوم بتقطيعها. وقالت الشركة في بيان اصدرته في وقت لاحق، إنه تم إطعام الهرة بشكل جيد وهي نظيفة الآن ويتم الاعتناء بها، ومن الواضح أنها تعود لشخص لديه حيوان أليف.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، بعد إنقاذه حصل الهر على لقب شرفي، وسيجلس في الأيام المقبلة مسترخيا على كرسي "نائب وزير"

وتبنت وزارة البيئة في منطقة أوليانوفسك القط الذي حظي على شهرة واسعة بعد الحادث وقررت منحه بشكل غير رسمي منصب "نائب وزيرة البيئة"

وقالت الشركة إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأنه مؤخرا يبلغ العمال عن حالات عدة مشابهة وعن ازدياد حالات إلقاء الحيوانات في القمامة.

وأشارت إلى أنه في الشهرين الماضيين تم العثور على سلحفاة وقنفذ في المكان عينه.

وفي البيان وجهت الشركة رسالة تحت عنوان "من فضلك لا ترمي حيواناتك الأليفة!" وحثت المواطنين على إيجاد منزل بديل لحيواناتهم إذا لم يعد بمقدورهم الاحتفاظ بها.