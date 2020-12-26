في ثاني حادثة خلال أشهر... مصرع 7 مصابين بكورونا إثر حريق في مستشفى بمصر

لقي سبعة مصابين بفيروس كوفيد-19 مصرعهم الجمعة إثر اندلاع حريق في قسم العناية المركزة في مستشفى يقع شمال-شرق القاهرة، حسب مصادر أمنية وقضائية.

وأصيب خمسة مرضى بسبب الحريق الذي بدأت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة أسبابه، ووقع في أحد مستشفيات مدينة العبور.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق واخماده، وفق المصادر نفسها.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إنّ الحريق اندلع على الأرجح بسبب "ماس كهربائي".

حريق في مستشفى بالإسكندرية يودي بحياة 7 مصابين بكورونا

وفي حزيران/يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا في الإسكندرية، أدى إلى مصرع سبعة مرضى وإصابة سبعة آخرين.

وسجلت مصر حسب الأرقام الرسمية، 130126 إصابة بالفيروس، من بينها 7309 وفيات. بيد أنّ المسؤولين المصريين لا يستبعدون أن يكون عدد الاصابات أكبر إذ لا يتم إحصاء إلا من يجرون اختبار الاصابة بالمرض في مرافق وزارة الصحة.