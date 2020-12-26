كندا تسجل أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة

أكدت كندا تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة من وباء كوفيد-19 التي ظهرت في المملكة المتحدة، وفق ما أفادت السلطات الصحية هناك السبت.

وقال القائم بأعمال رئيس قطاع الصحة في أونتاريو، في بيان إنّ "الإصابتين هما لزوجين من دورهام"، مضيفاً أنه قد تمّ عزلهما.

هذا وقد أعادت أونتاريو فرض إقفال عام لأسابيع بسبب الارتفاع في الاصابات بفيروس كورونا.

واكتشفت إصابات بفيروس كورونا المتحور في فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا.

وفي إسبانيا، تم اكتشاف أربع إصابات مماثلة في مدريد، بينما تم الإبلاغ عن سبع إصابات في اليابان.

وفي فرنسا، اكتشفت إصابة بهذه السلالة في تور (وسط) لدى مواطن فرنسي وصل "من لندن في 19 كانون الاول/ديسمبر".

ووفقا للعديد من الدراسات، تعتبر السلالة الجديدة أكثر عدوى من السلالة الأصلية، لكن لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أنها تسبب أشكالا أكثر خطورة من المرض.

ودفع ظهور السلالة الجديدة من كورونا أكثر من 50 دولة إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة.