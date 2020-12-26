كوفيد-19: الاتحاد الأوروبي يستعد للبدء بحملة تلقيح واسعة واليابان تسجل رقماً قياسياً من الإصابات

سجلت أول إصابة في السويد بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت مؤخراً في بريطانيا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية السبت. وذكرت وكالة الصحة العامة السويدية في بيان أن الطفرة تم رصدها "على شخص قادم من المملكة المتحدة".

وتعد هذه "أول حالة ترصد" في البلاد.

إسبانيا تسجل أول إصابات السلالة الجديدة

أعلنت حكومة مدريد في إسبانيا، السبت، تسجيل أول أربع إصابات من سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا، موضحة أن الحالات الأربع تعود لأشخاص وصلوا إسبانيا من مدريد "حديثاً".

أكثر من ثلاثة ملايين إصابة في روسيا

تخطى السبت عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا عتبة الثلاثة ملايين، فيما تواجه البلاد موجة إصابات ثانية، بينما تمتنع السلطات عن فرض إغلاق وطني شامل.

وبحسب الأرقام الرسمية التي نشرتها السلطات، بات عدد الإصابات في روسيا ثلاثة ملايين و21 ألفاً و964، بينها 54226 وفاة. ومنذ مطلع الشتاء، تسجل البلاد أعداد إصابات ووفيات قياسية أسبوعياً، فيما أكثر المدن تضرراً هي العاصمة موسكو ومنطقتها بالإضافة إلى ثاني أكبر مدن البلاد سانت بطرسبورغ. والوضع مقلق أيضاً في المناطق الأكثر فقراً والتي غالباً ما تنقصها البنى التحتية اللازمة.

الاتحاد الأوروبي يتأهب

بدأ الاتحاد الأوروبي السبت تسلّم أولى جرعات لقاح كوفيد-19 عشية بدء حملات التطعيم، في وقت أُجبرت دول عدة في التكتل على فرض تدابير إغلاق جرّاء ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، تواصل تفشيها، ويعتقد أنها معدية أكثر.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 1,7 مليون شخص ولا يزال يتفشى في معظم أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التطعيم مؤخرا عزز الآمال بأن تخف وطأة كوفيد في العام 2021.

اليابان

تضرب اليابان موجة جديدة من الوباء وأعلنت سلطات العاصمة طوكيو أنها سجلت 949 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي في العاصمة إلى 55.851، و213.547 في اليابان كلها.

وسجلت اليابان منذ بدء انتشار الوباء مطلع العام الحالي 3.155 وفاة بسبب كوفيد-19.

فرنسا

وصلت الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 إلى فرنسا السبت بعدما أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي عثر عليها في بريطانيا.

وسجّلت فرنسا أمس الجمعة خلال 24 ساعة 20,262 إصابة و159 وفاة بكوفيد-19. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في هذا البلد إلى 2.6 مليون شخص توفي منهم 62,427 شخصاً.