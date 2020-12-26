إصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار غرب برلين والشرطة تبحث عن الفاعلين

أصيب 4 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في منطقة كروزبرغ غرب العاصمة الألمانية برلين.

وقالت الشرطة الالمانية، إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية.

وذكرت خدمة الإطفاء في برلين في تغريدة نشرت على صفحتها الرسمية، أن ثلاثة من المصابين في الواقعة حالتهم حرجة.

وقال مصور لـ "دي بي آي" (وكالة الأنباء الألمانية الرسمية)، إن إطلاق النار وقع بالقرب من مقر الحزب الاشتراكي-الديمقراطي الألماني.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، إنه لا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية، وأن المهاجمين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم هربوا على الفور من الموقع.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن رجال الشرطة يقومون بعمليات بحث موسعة في المنطقة لإيجاد الفاعلين.