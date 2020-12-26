"تايم" تختار شخصيات عربية بين المئة الأكثر تأثيراً في العالم في 2020.. تعرف عليها

نشرت مجلة "تايم" الأمريكية لائحة تضمنت أسماء أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2020، بينهم سياسيون وعلماء وفنانون، وعلى غير العادة شملت القائمة أطباء وممرضين ومسؤولين عن منظمات طبية، كان لهم أدوارا بارزة في مكافحة فيروس كورونا خلال العام الجاري، مثل رئيس منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وأنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

وسطعت اسما امرأتين واسم رجل من العالم العربي، وهم المخرجة السورية وعد الخطيب والصحفية المصرية لينا عطالله، والسفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة.

ولم تكن وعد السورية الوحيدة التي ورد اسمها في القائمة بل جاء أيضا اسم المصور السابق في الشرطة العسكرية السورية المعروف باسم "قيصر"، والذي حمل اسمه أيضاً قانون العقوبات ضدّ سوريا الذي أقره الكونغرس الأمريكي سابقاً.

الصحفية لينا عطالله

إن تسليط الأضواء على الأحداث ونقل الوقائع بمصداقية مهمة رئيسية للصحافة، وغالبا ما تكلف ممارسيها أثمانا باهظة في العديد من دول العالم التي ترعب في طمس الحقائق والحفاظ على الظلام والخوف حتى تتمكن السلطات من تعزيز سلطتها.

اختريت لينا عطالله، الصحفية المصرية، والمؤسس المشارك ورئيس تحرير لموقع "مدى مصر" ضمن قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة. واختار موقع "مدى مصر" على عكس غالبية المنصات الأخبارية المصرية التي تمارس الرقابة الذاتية، نهجا مغايرا.

وقررت عطالله والعاملين في الموقع العمل على نقل الوقائع مهما كلف الامر، ونشر العديد من الأخبار، كانوا يدركون تماما أنها قد تسبب لهم الكثير من المتاعب.

وهو ما حدث فعلاً، بعد نشر أخبار أغضبت الحكومة المصرية والتي تناولت نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفادها أن السيسي يخطط لإرسال ابنه الأكبر محمود كمبعوث عسكري لدى روسيا بعد فشله في السيطرة على الاحتجاجات الأخيرة، تم مداهمة مكتبها، وتعرض صحفيوها للترهيب والاعتقال والاحتجاز.

الصحافية المصرية لينا عطالله Roger Anis/Roger Anis

وتم اعتقال عطالله والصحفيين محمد حمامة ورنا ممدوح. وأطلق سراحهم في وقت لاحق. وتم حجب الموقع. ووفق تقرير للجنة حماية الصحفيين الدولية، تصدرت الصين وتركيا والسعودية ومصر قائمة البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم.

المخرجة السورية وعد الخطيب

قالت "تايم" الأمريكية، نقلا عن الممثل البريطاني-الباكستاني الأصل ريز أحمد، إن "فهمنا للحرب تاريخيا، يكون من خلال الجنود والمراسلين الحربيين؛ وغالبا ما تسيطر عليه مشاهد المعارك، وغالبا ما تتم رواية القصص عن الرجال من خلال رجال آخرين".

إلا أن الوضع كان مغايرا تماما من خلال المخرجة السورية وعد الخطيب التي نقلت لنا حكاية الحرب السورية بعيون أم. وحصل الفيلم الذي حمل عنوان "من أجل سما" ونقل لقطات صادمة تم تصويرها في المستشفى الأخير بحلب، على 53 جائزة غضافة إلى ترشيحه لجائزة "أوسكار" عن فئة أفضل فيلم وئائقي منذ لحظة إصداره في العام 2019.

المخرجة السورية وعد الخطيب Jordan Strauss/2020 Invision

السفير يوسف العتيبة

واختارت "تايم" السفير الإماراتي في واشنطن ضمن قائمتها.

ولفتت المجلة إلى أنه وعلى الرغم من حجم دولة الإمارات الصغير، إلا أن سفيرها في الولايات المتحدة يوسف العتيبة يتمتع منذ فترة طويلة بنفوذ كبير في واشنطن. وكان العتيبة قد قضى سنوات عدة سنوات في بناء علاقات وثيقة، ومن بين أصدقائه جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وكبير مستشاريه.

السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة أ ب

وساعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بناء علاقات وطيدة مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. هذا ونجح في الحصول على الدعم الأمريكي للحلفاء الخليجيين في اليمن.