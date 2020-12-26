شاهد: وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا إلى فرنسا

استقبلت فرنسا أولى شحنات لقاح "فايزر بيونتيك" ليل الجمعة-السبت بعدما أعلنت في وقت متأخر من يوم الجمعة عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس لدى شخص عائد من بريطانيا.

وأعلنت عدة بلدان عن حالات إصابة بالسلالة الجديدة أيضاً، فيما قال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوج في تغريدة إنه تم رصد السلالة الجديدة في 8 دول أوروبية.

ومع بدء طرح اللقاح في أنحاء العالم، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة إن "اللقاحات تقدم للعالم مخرجا من هذه المأساة. لكن تلقيح العالم بأسره سيستغرق وقتًا".

وقال "إنني أدعو الجميع، قادة الدول، والشركات، والمنظمات الدولية، إلى تعزيز التعاون وليس المنافسة، لإيجاد حل للجميع ... لا سيما للأكثر ضعفاً والأكثر احتياجاً في جميع مناطق العالم".

وأودى الوباء منذ انتشاره بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص ولا يزال مستشريًا في كثير من أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التلقيح مؤخرا عزز الآمال في أن يكون عام 2021 أقل سوءا.

وسُجّلت رسمياً أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات السلطات الصحية المحلية الجمعة.

ومنطقة أوروبا التي تضمّ 52 دولةً (وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا) هي الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الإصابات، ومن حيث البلدان تعد روسيا تليها فرنسا وبريطانيا البلدان الأكثر تضررا بسبب الوباء من حيث عدد الإصابات.