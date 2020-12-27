أسترازينكا ترجح فعالية لقاحها ضدّ سلالة كورونا الجديدة

قال رئيس أسترازينيكا، باسكال سواروت، أن الشركة طورت "صيغة ناجحة" لتحسين فعالية لقاحها الذي توصلت إليه بالتعاون مع جامعة أوكسفورد. ويأتي إعلان سواروت في الوقت الذي شرعت فيه البلدان في جميع أنحاء أوروبا برامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس الشركة إن الباحثين يعتقدون أن اللقاح سيكون فعالًا ضد السلالة المتغيرة للفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة، مضيفا في تصريحات لصحيفة صنداي تايمز أن "هناك حاجة لمزيد من الاختبارات للتأكد من فعالية اللقاح ضد الفيروس المتحور" مع الإشادة باكتشاف ما أسماه بـ "الصيغة الناجحة" لتحسين فعالية اللقاح.

ومع انضمام إسبانيا والسويد وكندا إلى القائمة المفتوحة للبلدان التي أبلغت عن تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التاجي السريعة العدوى، أكد سواروت فعالية اللقاح بقوله "حتى الآن، نعتقد أن اللقاح سيكون فعالاً. لكن لا يمكننا التأكد كاملا قبل أن نختبر ذلك ".

وفي الوقت الذي يوصي الأطباء المختصون الحكومات بفرض إغلاقات شاملة من جديد لاحتواء الفيروس التاجي المتحور، طلبت الحكومة البريطانية 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد- أسترازينيكا، مع توفر نحو 40 مليون جرعة بحلول نهاية مارس- أذار المقبل.

وذكرت صحيفة صنداي تلغراف أنه يمكن ترخيص استخدام اللقاح اعتبارًا من 4 يناير- كانون الثاني المقبل، على الرغم من أن متحدثًا باسم الحكومة البريطانية قد لفت إلى أنه من الضروري منح الوقت الكافي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية لاتخاذ قراراها بشأن لقاح أسترازينيكا- أكسفورد، بقوله "تقوم الجهة المنظمة للأدوية بمراجعة البيانات النهائية من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح أكسفورد- أسترازينيكا لتحديد ما إذا كان اللقاح يلبي معاييرها الصارمة للجودة والسلامة والفعالية. يجب علينا الآن إعطاء الوكالة الوقت الكافي للقيام بعملها المهم ويجب علينا انتظار توصياتها".

ورافق الإعلان عن التوصل إلى لقاح أكسفورد- أسترازينيكا بعض المخاوف من أن اللقاح قد لا يكون فعالا للوقاية من الأمراض العرضية مثل اللقاحات الأخرى وكذلك اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر- بيونتيك.

ولكن سوريوت أعلن أن "أسترازينيكا تعتقد أنها قد توصلت إلى الصيغة الناحجة وكيفية الحصول على فعالية بعد جرعتين من اللقاح". وتابع الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا "لا يمكنني الحديث أكثر عن هذه الصيغة لأننا سننشر النتائج في أقرب وقت".

ومن بين الأرقام التي تم إصدارها بالفعل من طرف أسترازينيكا، فعالية اللقاح تصل إلى 90 بالمئة لدى الأشخاص الذين تلقوا نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة.

وخارج أوروبا، ستبدأ الأرجنتين في تحصين مواطنيها بداية من يوم الثلاثاء بعد أن أصبحت الدولة الثالثة التي ترخص استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك-V. وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إن العاملين الصحيين سيتلقون لقاحاتهم في أقل من 72 ساعة. ووصلت حوالي 300 ألف جرعة إلى الأرجنتين الخميس، ومن المتوقع وصول الشحنات اللاحقة في بداية العام 2021.

كما منحت روسيا السبت الضوء الأخضر لاستخدام لقاحها سبوتنيك لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.