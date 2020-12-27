السجن لبريطانية ادعت أنها مصابة بالسرطان لتأمين تبرعات زفاف أحلامها

من المقرر أن تقضي امرأة بريطانية عدة أشهر في السجن بعد أن تظاهرت بأنها مصابة بالسرطان لتجمع ما يكفي من المال لإقامة حفل زفاف أحلامها. ولم تكتفِ توني ستاندين البالغة من العمر 29 عاماً بخداع أصدقائها المقربين فحسب، بل زوجها الحالي أيضاً.

قضية توني ستاندين الاحتيالية بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشورات ادعت فيها أنها مصابة بمرض السرطان وأن الخلايا المسرطنة انتشرت في جميع جسدها قبل ثلاث سنوات، وفق ما قالته وسائل إعلام بريطانية.

وفي بداية العام الجاري، نشرت ستاندين منشورا قالت فيه إن الأطباء منحوها شهرين فقط للعيش قبل الوفاة جراء مرض السرطان وفقا لصحيفة "صن". وأضافت ستاندين أن أمنيتها الأخيرة تتمثل في أن يرافقها والدها على ممر الكنيسة للزواج وإقامة الحفل.

وأثارت منشورات الشابة تعاطفا كبيراً على منصات التواصل. ولمساعدتها على تحقيق أمنيتها قبل وفاتها، فتح أصدقاؤها حسابا لجمع التبرعات على منصة GoFundMe في محاولة لتحقيق أمنية ستاندين. وحمل اسم حساب التبرع شعار "زواج توني وجيم الذي يستحقونه".

تمكن الحساب من جمع أكثر من 11000 دولار من التبرعات لتمويل الزفاف الذي تضمن شهر عسل في تركيا بحسب المصدر نفسه.

وفقاً لصحيفة "ذا ميرور"، بدأت الشكوك تحوم حول صحة إصابة ستاندين بالسرطان خاصة عندما بدأت سلسلة من الرحلات السياحية إلى مدن أوروبية مع زوجها، خاصة وأنها كانت عاطلة عن العمل.

وزادت الشكوك عندما ادعت أنها أصيبت بمرض كوفيد- 19. ولما ضاقت الحلقة من حولها وتكاثرت التساؤولات حول مرضها خاصة من طرف أصدقائها، اعترفت ستاندين بحياكة هذه الإشاعة.

وصرح أحد أصدقاءها قائلاً "اتصلنا بها لإجراء محادثة ثلاثية وقمنا بتسجيلها. سألناها مباشرة: هل أنت مصابة بالفعل بالسرطان؟ فبدأت تبكي واعترفت بأن الأمر كله كذب. أنهينا المكالمة واتصلنا بالشرطة على الفور".

كما قال قاضي محكمة مقاطعة نيكولاس ساندرز للمتهمة أثناء المحاكمة بتهمة الاحتيال "لقد اختلقت مرضاً لكسب تعاطف أصدقائك وجلست وشاهدت وهم يجمعون الأموال لدعمك"، قبل أن ينطق بعقوبة السجن في حقها.