شرطي بريطاني "بذاكرة خارقة" تمكن من التعرف على 2000 مشتبه به

تمكن ضابط شرطة بريطاني يتمتع بموهبة "رائعة" في تذكر الوجوه من التعرف على أكثر من 2000 مشتبه به. الشرطي "الخارق" يعمل في مركز شرطة ويست ميدلاندز يستطيع تذكر وجوه الأشخاص الذين قابلهم لسنوات عدة. ومكنته هذه الموهبة من التعرف على الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة بالرغم من ارتدائهم أغطية وجه أو أقنعة للاخفاء الهوية.

تم الاعتراف بالشرطي البالغ من العمر 43 عاماً من قبل قائد شرطة المدينة في العام 2018 عندما تجاوز عتبة ألف عملية تعرف على مشتبه بهم، وهو يطمح حاليا لتخطى عتبة 2500 بحلول العام 2022.

في حديثه إلى وسائل الإعلام البريطانية، يقول آندي بوب إنه يستطيع تذكر وجوه الأشخاص الذين يصادفهم ولو لبعض اللحظات لسنوات. مضيفا أنه لا يمكنه شرح موهبته.

حصل آندي بوب على لقب "رجل الذاكرة" من قبل زملائه، بعد أن أثبت بجدارة تحكمه في موهبته هذه. يوضح الشرطي الخارق أن العملية عادية بالنسبه له "إنه مجرد إحساس مؤكد أنه الشخص الذي نبحث عنه".

يعمل بوب في برمنغهام ويقوم بدوريات في محاور النقل في ويست ميدلاندز، ويقضي معظم وقته في القطارات والحافلات. بلغ سجله في التعرف على معظم المشتبه بهم في يوم واحد 17 عملية تعرف، كما كان قادراً على التعرف على رجل كان يتواجد في مطعم أثناء انتظاره عند إشارات المرور.

انضم بوب إلى جهاز الشرطة في العام 2012، وأصبح بسرعة ضمن أحد الأعضاء الـ 20 فقط في جمعية ذوي الذاكرة البصرية الفائقة في البلاد، الجهة التي تمثل الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات ذاكرة ممتازة ويسعون لكسب الاعتراف بمهارتهم كفرع من علوم الطب الشرعي.