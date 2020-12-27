ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الثلجي قرب طهران

أحصى الهلال الأحمر الإيراني الأحد سقوط 11 قتيلا بين متسلقي الجبال جراء الانهيار الثلجي والطقس السيئ في مرتفعات شمال طهران، مع إعلانه إتمام عمليات بحث استمرت ثلاثة أيام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر عبر "تويتر"، "بعد ثلاثة أيام من البحث والانقاذ (...) أعلن انتهاء العملية بعد ظهر الأحد مع العثور على جثث 11 متسلقا".

وكانت الجمعية أفادت مساء السبت عن العثور على ثماني جثث ومواصلة البحث عن متسلقين فقدوا اعتبارا من الجمعة في مرتفعات جبلية بشمال العاصمة.

وفي وقت سابق، قضى متسلق تاسع متأثرا بجروحه بعد نقله الى المستشفى، قبل أن يتم العثور على جثتي متسلقَين آخرَين في مرتفعات دارآباد، وفق الهلال الأحمر.

الى ذلك، أوضحت الجمعية أنها "أنقذت 14 متسلقا" في عمليات البحث هذه التي استخدمت فيها الطائرات المروحية. وكان المتسلقون ضحية "انهيار ثلجي وعواصف" الجمعة بعد طقس سيئ شهدته العاصمة الإيرانية خلال الأسبوع.

وتقع طهران عند أسفل سلسلة جبال ألبرز التي تمتد على مسافة نحو 900 كلم من المناطق الحدودية مع أذربيجان في شمال غرب إيران، الى منطقة خراسان في شمالها الشرقي.