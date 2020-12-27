شاهد: باكورة متلقي اللقاح ضد كوفيد-19 في فرنسا إمرأة في الـ78

موريست، الفرنسية البالغة من العمر ثمانية وسبعين عاماً، كانت أول شخص تلقّى لقاحاً ضد كوفيد-19 في فرنسا، حيث تلقت الجرعة الأولى في مستشفى رينيه موريه قرب العاصمة باريس.

موريست التي كانت تعمل سابقاً كمدبرة منزل تلقت لقاح "فايزر بيوينتيك" اليوم الأحد في وحدة الرعاية بالمستشفى المذكور، حيث قالت عقب تلقيها اللقاح "لقد تأثرت" ثم ابتسمت مطمأنة فيما أخذ الطاقم الطبي يصفق لها بصوت عال.

وترمي الحكومة الفرنسية بدايةً إلى تلقيح مليون شخص من كبار السن والضعفاء والعاملين في مجال الرعاية الصحية مع حلول نهاية شهر شباط/ فبراير في دور رعاية المسننين في جميع أنحاء البلاد.