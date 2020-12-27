ألمانية تبلغ 101 عاماً تصبح أول من تلقى اللقاح ضدّ كوفيد-19 في البلاد

باتت امرأة تبلغ 101 عاماً وتعيش في دار رعاية أول شخص يتلقى اللقاح ضد كوفيد-19 في ألمانيا أمس السبت، مع بدء حملة التطعيم قبل يوم من الموعد الرسمي المقرر لها في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

والمسنة إديث كوايزالا كانت واحدة من 40 نزيلاً في الدار في ولاية ساكسوني-انهالت بالإضافة إلى 10 موظفين تلقوا أول جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك، وفق ما أفاد مدير دار الرعاية توبياس كروغر.

ولقاح فايزر-بيونتيك هو الأول الذي تمت إجازة استخدامه في الغرب، بعدما أعطت بريطانيا موافقتها عليه في 2 كانون الأول/ديسمبر. وفي حين اتبعت دول أخرى مثل الولايات المتحدة والسعودية وسنغافورة نفس الخطى، حضت ألمانيا وكالة الأدوية الأوروبية على التسريع في إصدار قرارها قبل 29 كانون الأول/ديسمبر.

وأعطت الوكالة أخيراً في 21 كانون الأول/ديسمبر الضوء الأخضر لبدء عمليات التلقيح. وفي الليلة نفسها أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التلقيح اعتباراً من الأحد 27 كانون الاول/ديسمبر.

وقال إيمو كرايمر المسؤول في مركز تلقيح في المنطقة لتلفزيون "إم دي إر" الألماني الرسمي "بالنسبة إلينا كل يوم له أهميته". والسبت تم تسليم عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الى السلطات الصحية الإقليمية في ألمانيا، التي قامت بدورها بعد ذلك بتوزيعها على مراكز التطعيم المحلية.

وسيكون نزلاء دور الرعاية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر والعاملون الصحيون أول من سيحصل على اللقاح. ووصف وزير الصحة الألماني ينس سبان في مؤتمر صحافي هذا اليوم بأنه "يوم أمل"، قائلا "اللقاح مفتاح أساسي للتغلب على الوباء". وأضاف "انه المفتاح الذي سيسمح لنا باستعادة حياتنا"، محذراً من أن تطعيم الجميع سيستغرق جهداً "طويل المدى".

وألمانيا التي احتوت الموجة الأولى من فيروس كورونا بطريقة جيدة نسبياً في الربيع الماضي، لم تصمد أمام الموجة الثانية التي أضرت بها كثيراً. وبحسب أحدث البيانات التي جمعها معهد روبرت كوخ، تم تسجيل 14,455 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و240 حالة وفاة، لتصل حصيلة الوفيات الآن إلى 29,422.