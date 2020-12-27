نتنياهو: إسرائيل ستلقح ربع سكانها خلال شهر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أن الدولة العبرية تعتزم تلقيح ربع سكّانها ضد فيروس كورونا في غضون شهر من أجل العودة الى الحياة الطبيعية ما قبل كورونا.

وقال نتنياهو في تسجيل فيديو "تحدثت خلال نهاية الأسبوع مع رؤساء الشركات التي تزوّدنا باللقاحات وقلت لهم إنّ هدفنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل هو إعطاء 150 ألف لقاح في اليوم". وأضاف "هذا يعني أنّه في غضون 30 يوماً من بلوغ هذه الوتيرة نكون قد أعطينا 4,5 مليون لقاح"، مضيفاً "وبما أنّ كلّ شخص يحتاج الى جرعتين، سنكون بعد شهر قد لقّحنا 2,25 مليون مواطن إسرائيلي".

ونتنياهو كان أول إسرائيلي يتلقّى اللّقاح في 19 كانون الأول/ديسمبر، قبل إطلاق برنامج التلقيح الوطني الإثنين. وبحلول صباح الجمعة كان 210 ألف شخص قد تلقّوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك. و

قال نتنياهو إنه يأمل أن تساعد حملة التطعيم إسرائيل "على الخروج من أزمة فيروس كورونا"، ما يسمح لها بإعادة فتح اقتصادها. وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تستعدّ فيه إسرائيل الأحد لفرض إغلاق عام لمدة أسبوعين هو الثالث منذ بدء الوباء بعد تزايد حادّ في عدد الإصابات.

وسيتمّ منع الإسرائيليين من الابتعاد أكثر كيلومتر واحد عن منازلهم وإغلاق جميع الأعمال باستثناء خدمات التسليم إضافة إلى إغلاق جزئي للمدارس. وسجّلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة 398,015 إصابة بفيروس كورونا و3,203 وفاة.