تركيا تهدد بالرد على أي هجوم من قبل حفتر على قواتها في ليبيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأحد إن أي هجوم من قبل قوات خليفة حفتر على الوحدات التركية المتمركزة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، سيواجه بالقوة.

وصرح أكار خلال زيارة لوحدات تركية في طرابلس "يجب أن يعلم مجرم الحرب والقاتل حفتر وأنصاره أنهم سيكونون هدفا مشروعا في حال وقوع أي هجوم على القوات التركية" من قبل قواته.

وتأتي هذه التصريحات بعد ثلاثة أيام من قول المشير حفتر إن قواته "تستعد لطرد المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح" في إشارة إلى القوات التركية التي تعمل لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وكان أكار وصل إلى ليبيا أمس السبت، وبحث مع مسؤولين ليبيين في طرابلس سبل التصدي "لأيّ تحرك معاد" لقوات المشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا النافذ، وفق ما ذكر بيان ليبي رسمي.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ 2011 إثر سقوط نظام معمّر القذافي، وتتنازع الحكم فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يجسّدها خليفة حفتر الذي يحظى بدعم روسيا ودولة الإمارات.

وأتاح الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني إلحاق سلسلة من الهزائم بقوات حفتر في أعقاب هجوم أطلقته باتجاه طرابلس في 2019.

والتقى أكار نظيره الليبي صلاح الدين النمروش ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة الليبية.