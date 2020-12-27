شاهد: اكتشاف منضدة لبيع "وجبات سريعة" من العام 79 ميلادي في مدينة بومبي الإيطالية

اكتشف ثيرموبوليوم وهو مكان مخصص لبيع "وجبات سريعة" في بومبي، مزينة بزخارف متعددة الألوان وفي حالة حفظ استثنائية، وفق ما أعلن السبت مسؤولو الموقع.

وجرى اكتشاف هذه المنضدة التي يغطيها الرماد البركاني جزئيا في العام 2019 لكن مُددت الأعمال للحفاظ على الموقع بأكمله قدر الإمكان، وهو يقع في منطقة كانت مزدحمة جدا.

وبالإضافة إلى لوحة جدارية تمثل نيرييدس (حورية بحر) على حصان، وجد الباحثون حيوانات مرسومة بألوان زاهية الدواجن كان من المقرر تناولها مع النبيذ أو مشروبات ساخنة.

كذلك، وجد الباحثون في تجاويف المنضدة نقوشا تمثل أنواعا من الأغذية التي يمكن أن توفر معلومات قيمة عن عادات الطعام في بومبي في وقت ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد.

وفي قاع إحدى الجرار، عثر على حبوب مطحونة كانت تستخدم لتعديل طعم النبيذ.

وعثر على جرار مزخرفة وصهريج ونافورة بالإضافة إلى عظام بشرية على مقربة من المكان بما فيها عظام رجل في الخمسينات من العمر قرب سرير. وكان الثيرموبوليوم (من كلمة "ثيرموس" اليونانية التي تعني ساخنا و"بوليو" التي تعني بيع) شائعا جدا في العالم الروماني.

وكانت بومبي تضم وحدها 80 منها. ومدينة بومبي المدمرة طمرها الرماد بعد ثوران بركان فيزوف سنة 79 بعد الميلاد، وهي الموقع الثاني الأكثر جذبا للسياح اليوم في ايطاليا بعد الكولوسيوم، إذ استقبلت العام الماضي نحو 4 ملايين زائر.

والموقع الاثري الضخم الذي يمتد على مساحة 44 هكتارا هو ما تبقى من احدى أغنى مدن الامبراطورية الرومانية. وطمرت طبقات الرماد الكثير من المباني وحافظت عليها وعلى ما بداخلها بحالتها الأصلية، بما في ذلك جثث الضحايا.