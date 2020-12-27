شاهد: كشك يقدم "الوجبات السريعة" عمره نحو 2000 سنة في بومبي الإيطالية

اكتشاف هائل جديد في إيطاليا يعرف باسم "ثيرموبوليوم"، وهو مكان مخصص لبيع "وجبات سريعة". كشف عنه للإعلام والصحافة الأسبوع في بومبي، المدينة التي تجمّدت واختفت الحياة فيها بعدما ثار بركان فيزوف في عام 79 ميلادي.
وجرى اكتشاف هذه المنضدة المزينة كما نرى، والتي يغطيها الرماد البركاني جزئياً في العام 2019 لكن مُددت الأعمال للحفاظ على الموقع بأكمله قدر الإمكان، وهو يقع في منطقة كانت مزدحمة جدا.
وبالإضافة إلى لوحة جدارية تمثل نيرييدس (حورية بحر) على حصان، وجد الباحثون حيوانات مرسومة بألوان زاهية الدواجن كان من المقرر تناولها مع النبيذ أو مشروبات ساخنة.
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