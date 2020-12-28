فقدان 17 شخصا في غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

أعلنت وكالات أنباء روسية غرق سفينة لصيد السمك في القطب الشمالي الروسي الإثنين ما أدى إلى فقدان 17 شخصا، موضحة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

ونقلت وكالة الأنباء "تاس" عن وزارة الحالات الطارئة الروسية أن السفينة "أونيغا" المتمركزة في مورمانسك غرقت قرب أرخبيل نوفايا زيمليا في بحر بارنتس. وأضافت الوزارة أن "طاقم السفينة يتألف من 19 شخصا وتم إنقاذ شخصين".

والسفينة الخاصة "أونيغا" غرقت قرب أرخبيل نوفايا زيمليا في بحر بارنتس. وأبلغت السلطات بالحادث عند الساعة 07,30 (04,30 ت غ)

ويعتقد المسؤولون أن الجليد تراكم على السفينة في المياه الباردة ما أدى إلى غرقها. وما زالت عملية البحث والإنقاذ جارية.

وتعمل السفينة التي ترفع العلم الروسي منذ العام 1979.