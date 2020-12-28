منفذ عملية الطعن في شمال شرق الصين رجل "ناقم" على المجتمع

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني الإثنين إن الرجل الذي قتل سبعة أشخاص وجرح سبعة آخرين بهجوم بسكين الأحد في الصين، كان مطلّقا و"ناقما على المجتمع". وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن المأساة وقعت صباح الأحد في أحد شوارع كايوان في مقاطعة لياونينغ في شمال شرق البلاد.

وفي أحد شوارع هذه المدينة الصغيرة قام رجل يبلغ من العمر 62 عاما من سكانها "بطعن المارة عشوائيا" لدقائق قبل أن تعتقله الشرطة.

وذكرت قناة "سي سي تي في" أن "التحقيق كشف أنه فقد ابنه وأن زوجته طلقته، وأنه رجل غير قادر على التكيف مع المجتمع وناقم عليه وغريب الأطوار". وأضافت أن "الحادث حاليا قيد مزيد من التحقيقات".

والهجمات بسكين شائعة نسبيا في الصين وخصوصا أنه ممنوع على المواطنين العاديين حمل الأسلحة النارية. وغالبا ما يشنها أفراد يعتبرون أنهم ضحايا ظلم المجتمع ويرغبون في الانتقام.

وفي شباط/فبراير 2019، قتل رجل طعنا ثمانية أشخاص وأصاب سبعة آخرين بعدما اشتبه بأن زوجته تمارس الزنى في قرية بمقاطعة غانسو شمال غرب البلاد.

وفي نيسان/أبريل 2018، قتل شخص ثمانية طلاب في مقاطعة شانجي (شمال) وأصاب 12 آخرين بداعي أنه كان ضحية مضايقات حين كان طالبا في المدرسة نفسها.