طيار يرسم حقنة عملاقة في سماء ألمانيا تزامنا مع انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا

رسم طيار ألماني شاب حقنة عملاقة في السماء على مسار جوي بلغت مسافته نحو 300 كيلومتر في بادن فورتمبيرغ، قبيل بدء حملة التلقيح الأوروبية ضد جائحة كوفيد-19.

وبرمج الطيار الهاوي سامي كرامر (20 عاماً) المسار الذي سيسلكه نقطة تلو الأخرى باستخدام جهاز "جي بي إس" قبل تنفيذ رحلته الأربعاء، عشية عيد الميلاد في طائرة ذات مقعدين من مطار فريدريشهافن قرب بحيرة كونستانس (جنوب ألمانيا).

وأتبعت الطائرة خلال رحلتها التي استغرقت نحو ساعة و40 دقيقة المسار المحدد على لوحة أجهزة القياس والذي يبلغ طوله نحو 280 كيلومتراً، وهو يظهر على موقع "فلايت رادار" على شكل حقنة.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس قال سامي كرامر وهو طالب في الهندسة الاقتصادية، "أردت أن أمنح المواطنين مادة للتفكير تتعلق باليوم الذي سيكون فيه اللقاح متاحاً".

وبدأت ألمانيا رسمياً الأحد حملة التلقيح ضد كوفيد-19، والفئة الاساسية المستهدفة بها كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم الثمانين، والعاملون في المستشفيات.

ومن المقرر أن تعطي ألمانيا قبل نهاية السنة الحالية 1,3 مليون جرعة من اللقاح، على أن يرتفع إجمالي الجرعات بحلول آذار/مارس إلى ما بين 11 و13 مليون جرعة.

وأبدى نحو 65 في المئة من الألمان استعدادهم لتلقّي اللقاح فوراً أو بعد مدة يراقبون خلالها الآثار الجانبية لدى مرضى آخرين، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" لوكالة "دي بي إيه".