أكثر من 1,76 مليون حالة وفاة في العالم بسبب كوفيدـ19 وفرنسا لا تستبعد إغلاقا ثالثا

يمر عام تقريبا، على ظهور فيروس كورونا المستجد الذي تسبب إلى حد الآن بوفاة أكثر من 1,76 مليون شخص في العالم، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 333,140 وفاة و 19,14 مليون إصابة منذ بداية الوباء، تليها البرازيل مع 191,139 وفاة من 7,48 مليون إصابة، والهند مع 147,901 وفاة من 10,21 مليون إصابة.

ولكن عدد الإصابات بالنسبة لعدد سكانها (101 و 90 و 11 على التوالي لكل 100 ألف نسمة)، فإن هذه الدول الثلاث تُعد أقل ضررا من دول مثل بلجيكا (166) وإيطاليا (119) والبيرو (114) وإسبانيا (107) والمملكة المتحدة (104).

تأخر في تسليم اللقاحات في الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الإثنين، أن تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 إلى ثماني دول أوروبية، بما فيها إسبانيا، سيتأخر قليلا بسبب مشكلة لوجستية في مصنع فايزر في بلجيكا، وذلك غداة بدء حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي، وأوضح وزير الصحة الإسباني أن المشكلة "تتعلق بالتحكم في درجة الحرارة" وأنه "تم حلها على ما يبدو".

وفي فرنسا ينعقد مجلس الدفاع الصحي في فرنسا الثلاثاء في حين أعرب العديد من النواب، وخاصة في الشرق، عن قلقهم من عودة ظهور الوباء، واعتبر رئيس بلدية نانسي ماثيو كلاين الإثنين أن الإغلاق المحلي "حتمي".

كما أطلق رئيس بلدية ريمس أرنو روبينت نداءً مماثلاً الأسبوع الماضي، ولم يستبعد وزير الصحة أوليفييه فيران الاحد إعادة فرض الإغلاق للمرة الثالثة.

تسجيل إصابات بالسلالة البريطانية في كوريا

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في بريطانيا. ينتمي المصابون الثلاثة، الذين وضعوا في حجر صحي لدى وصولهم في 22 كانون الأول/ديسمبر، بعد أن جاءت نتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعوا لها إيجابية، إلى عائلة واحدة تسكن في لندن.

وذكرت دراسات مقدمة في المملكة المتحدة أن السلالة البريطانية أكثر عدوى من السلالة الأصلية، ولكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنها تسبب أشكالًا أكثر خطورة.

ترامب يوقع على خطة الإنعاش الاقتصادي

وفي الولايات المتحدة، وقع دونالد ترامب مساء الأحد على خطة انعاش جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19، وذلك بعد تهديده باستخدام حق النقض.

وأدى انتهاء صلاحية برنامجين فدراليين لإعانات البطالة ل12 مليون أميركي فقدوا وظائفهم في منتصف ليل السبت، لإجبار الرئيس الأميركي على التراجع، قبل أقل من شهر من مغادرته البيت الأبيض.

إصابة نائب الرئيس البرازيلي بكورونا

وفي البرازيل تأكدت النتيجة الإيجابية لاختبار كوفيد-19 لنائب رئيس البرازيل هاملتون موراو البالغ 67 عاما، وتم وضعه في الحجر، دون تقديم تفاصيل عن حالته الصحية.

وينضم بذلك إلى كثير من أعضاء الحكومة البرازيلية الذين أصيبوا بالفيروس في الأشهر الفائتة، وتعافوا جميعهم بعد معاناتهم أعراضا خفيفة. وكان الرئيس جاير بولسونارو المشكك بخطورة الفيروس وبإجراءات الحجر المتخذة لاحتوائه، قد أصيب بكوفيد-19 اوائل تموز/يوليو.

إدانة صحافية مواطنة في الصين

وفي الصين حُكم على على تشانغ شان وهي "صحافية مواطنة" أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات الإثنين. وتشانغ من شنغهاي أصلا وتوجهت إلى ووهان التي كان ينتشر فيها وباء كوفيد-19 في شباط/فبراير.

وقد نشرت تقارير مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، تتعلق خصوصا بالفوضى في المستشفيات، قبل أن يتم القبض عليها في أيار/مايو بتهمة "إثارة الاضطرابات".

وتمت محاكمة تشانغ، فيما يسعى النظام الشيوعي إلى جعل الناس ينسون ظهور فيروس كورونا المستجد على أراضيه في نهاية عام 2019. ومن المتوقع أن يقوم فريق من منظمة الصحة العالمية في أوائل كانون الثاني/يناير بالكشف عن أصل الوباء.