الولايات المتحدة تسجل 19 مليون إصابة بفيروس كورونا والسلالة الجديدة تصل إلى كوريا الجنوبية

السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب كوفيد -19

أعلنت السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة أسبوع إضافي بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله ليل الأحد إلى الإثنين إن المملكة ستقوم بتمديد الإجراءات "لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد".

وأشار البيان إلى أن المملكة ستسمح "بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية".

وكانت السعودية والكويت وسلطنة عمان قد أعلنوا الأسبوع الماضي إعادة تعليق كافة الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطنة عمان والكويت أنهما ستستأنفان حركة الطيران في 29 من كانون الأول/ديسمبر و الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

وبدأت المملكة في وقت سابق هذا الشهر حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام عقار فايزر/بايونتيك. والسعودية هي الدولة الخليجية التي سجّلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من 362 ألفا من بينها أكثر من 6100 حالة وفاة.

وكانت المملكة قد علّقت الرحلات الجوية وأغلقت الحدود لنحو ستة أشهر بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر حين رفعت الحظر جزئيا. وكان من المقرر أن يتم الرفع بشكل كلي في بداية 2021.

كوريا الجنوبية ترصد ثلاث إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبيّة الإثنين تسجيل ثلاث إصابات في البلاد بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في بريطانيا ويُشتبه في أنها أكثر عدوى من سابقتها.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المصابين الثلاثة ينتمون إلى عائلة واحدة تسكن في لندن ووصلت إلى كوريا الجنوبية في 22 كانون الأول/ديسمبر. وأضافت في بيان أن المصابين وضعوا في حجر صحي لدى وصولهم بعد ان جاءت نتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعوا لها ايجابية.

واكتُشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.

أكثر من 19 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

تجاوز عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ 19 مليون شخص الأحد، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، ما يعني أنّ البلاد سجّلت مليون حالة إضافيّة في أقلّ من أسبوع.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع جائحة كوفيد-19 أنّ الولايات المتحدة، البلد الأوّل في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّلت حتّى الساعة 20,30 الأحد (01,30 ت غ الإثنين) ما مجموعه 19,107,675 إصابة.

وقبل ستّة أيّام فقط، كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت عتبة 18 مليون حالة. وأحصت البلاد أيضًا ما مجموعه 333,069 وفاة جرّاء الجائحة.

وحذّر كبير خبراء الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الأحد من أن أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد، ما قد يدفع البلاد إلى "مرحلة حرجة" مع ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة. وقال الخبير الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء كوفيد-19 بعد ان كان عضوا في خلية الأزمة التي شكلها دونالد ترامب "أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد الأمر سوءًا في الأسابيع المقبلة".

ولكن مع بدء حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد، وتخصيصها أولاً للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والعاملين في مرافق الرعاية الطويلة الأجل، لاح للأمريكيين بصيص أمل. ومع ذلك، فإن كميات اللقاح الأولية كانت دون وعود الحكومة الفدرالية.

عدد الإصابات في جنوب إفريقيا يتجاوز عتبة المليون

باتت جنوب إفريقيا مساء الأحد أول دولة في القارة السمراء يتجاوز فيها عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجدّ عتبة المليون إصابة.

وفي خضمّ الموجة الوبائية الثانية التي يمرّ فيها هذا البلد، حيث غالبية الإصابات الجديدة تسجّل بطفرة فيروسية أكثر عدوى من السلالة الأصلية لكوفيد-19، ارتفع مساء الأحد عدد الذين أصيبوا بالفيروس رسمياً إلى مليون و4 آلاف و413 شخصاً توفي منهم 26 ألفاً و735.

ومساء الأحد في الساعة 19:00 ت غ، سجّلت قارة إفريقيا 2,656,646 إصابة من بينها 62,649 حالة وفاة، وفقاً لبيانات رسمية. وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية - الأربعاء والخميس والجمعة - تجاوز عدد الإصابات اليومية عتبة الـ 14 ألفاً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق يسجّل في هذا البلد.

وتدرس الحكومة فرض قيود جديدة، ومن المحتمل أن يوجّه الرئيس سيريل رامافوزا هذا الأسبوع خطاباً إلى الأمّة عبر شاشة التلفزيون، كما فعل بانتظام منذ بداية الجائحة.

وفي إفريقيا، يحتلّ المغرب المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر تضرّراً من الجائحة بـ 432079 إصابة و 7240 وفاة، تليه مصر بـ 131315 إصابة و7352 وفاة، ثم تونس بـ 130230 إصابة و4426 وفاة، فأثيوبيا بـ 122413 إصابة و1901 وفاة.

ولا تزال إفريقيا إحدى أقلّ القارّات تضرّراً من الجائحة.