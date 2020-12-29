تشويه عشرات القبور في فرنسا ووصمها بالصليب النازي

قال عمدة بلدية فونتينبلو يوم الإثنين إن العشرات من شواهد القبور في مقبرة في بلدة فونتينبلو الفرنسية تم تشويهها بالصليب المعقوف. وفي تطور غير مسبوق، لم يطال التخريب شواهد القبور اليهودية.

وصرح فريدريك فاليتو لوكالة فرانس برس قائلاً إن "سبعة وستين من شواهد قبور قديمة وحديثة تم تخريبها باستخدام صلبان معقوفة باللون الوردي والأبيض والفضي".

وأضاف فاليتو أنه تم العثور على كلمتي "بيوباناناس" و "تشارلز" منقوشة على بعض القبور لكن لم يكن هناك ما يشير إلى كتابات معادية للسامية.

في غضون ذلك، تم العثور على المقبرة اليهودية في البلدة الواقعة بجوار المقبرة الرئيسية كما هي.

وتشتهر فونتينبلو بقصر ملكي كان بمثابة ملاذ ريفي للملوك من لويس السابع حتى نابليون الثالث، بالإضافة إلى غابة محيطة. وتقع المدينة على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب شرق باريس.

هذا هو أحدث حادث استهدف مقابر في فرنسا حيث سبق وأن تعرضت شواهد قبور يهود بانتظام للتخريب. وتعد فرنسا أكبر موطن للجالية اليهودية في أوروبا.