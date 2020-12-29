الحكم بالسجن ثلاث سنوات على شاب مصري إثر إدانته بالتحرش الجنسي

قضت محكمة مصرية الثلاثاء بحبس الشاب المصري أحمد بسام زكي لمدة ثلاث سنوات، لإدانته بالتحرش جنسيا بفتاتين عبر وسائل الاتصال، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها". وأوضح المسؤول أنه لا يزال للمتهم فرصة الطعن في الحكم.

وأوقفت الشرطة في الرابع من تموز/يوليو زكي الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.

وأحال النائب العام الشاب إلى المحكمة الجنائية في أيلول/سبتمبر، وما زالت محاكمته جارية وستعقد جلستها المقبلة في التاسع من كانون الثاني/يناير.

وعدّد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي "من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً، بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وتشهد مصر عودة قوية لحملة #أنا_أيضا (مي تو)، التي انطلقت قبل أكثر من سنة، فيما بدأت الحكومة والسلطات الدينية باتخاذ مواقف أكثر صرامة من قضايا التحرش، والاعتداء الجنسي على المرأة.